Израиль продлевает карантинные ограничения еще на неделю
Израиль продлевает карантинные ограничения из-за пятой волны коронавируса в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннетт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
На еженедельном заседании министры кабинета министров одобрили просьбу Министерства здравоохранения о продлении так называемых правил Green Pass еще на неделю. Срок действия правил, которые ограничивают доступ к определенным местам и мероприятиям для тех, у кого есть доказательства вакцинации или отрицательные результаты тестов, должен был закончится во вторник.
Беннетт попросил израильтян проявить терпение в соблюдении правил здравоохранения. Он отметил, что количество заболевших в стране уменьшилось, но еще рано отменять ранее введенные правила.
"Я подбираю слова, чтобы не создавать впечатление, что все кончено, и празднование конца Омикрона неуместно... На данный момент, в эти самые часы, мы имеем дело с сильным давлением в больницах, где все еще находится большое количество инфицированных", - предупредил Беннетт.
По последним данным Министерства здравоохранения Израиля, в больницах страны находятся 2665 пациентов с COVID, из которых 1086 - в тяжелом состоянии.
Напомним, что в Израиле началась пятая волна коронавируса. Много людей попадают в больницы.