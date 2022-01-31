Израиль продлевает карантинные ограничения еще на неделю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

На еженедельном заседании министры кабинета министров одобрили просьбу Министерства здравоохранения о продлении так называемых правил Green Pass еще на неделю. Срок действия правил, которые ограничивают доступ к определенным местам и мероприятиям для тех, у кого есть доказательства вакцинации или отрицательные результаты тестов, должен был закончится во вторник.

Беннетт попросил израильтян проявить терпение в соблюдении правил здравоохранения. Он отметил, что количество заболевших в стране уменьшилось, но еще рано отменять ранее введенные правила.

"Я подбираю слова, чтобы не создавать впечатление, что все кончено, и празднование конца Омикрона неуместно... На данный момент, в эти самые часы, мы имеем дело с сильным давлением в больницах, где все еще находится большое количество инфицированных", - предупредил Беннетт.