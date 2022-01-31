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Израиль продлевает карантинные ограничения еще на неделю

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Израиль, Понедельник 31 января 2022 06:08
Израиль продлевает карантинные ограничения еще на неделю Фото: Нафтали Беннетт, премьер-министр Израиля (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Израиль продлевает карантинные ограничения из-за пятой волны коронавируса в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

На еженедельном заседании министры кабинета министров одобрили просьбу Министерства здравоохранения о продлении так называемых правил Green Pass еще на неделю. Срок действия правил, которые ограничивают доступ к определенным местам и мероприятиям для тех, у кого есть доказательства вакцинации или отрицательные результаты тестов, должен был закончится во вторник.

Беннетт попросил израильтян проявить терпение в соблюдении правил здравоохранения. Он отметил, что количество заболевших в стране уменьшилось, но еще рано отменять ранее введенные правила.

"Я подбираю слова, чтобы не создавать впечатление, что все кончено, и празднование конца Омикрона неуместно... На данный момент, в эти самые часы, мы имеем дело с сильным давлением в больницах, где все еще находится большое количество инфицированных", - предупредил Беннетт.

По последним данным Министерства здравоохранения Израиля, в больницах страны находятся 2665 пациентов с COVID, из которых 1086 - в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Израиле началась пятая волна коронавируса. Много людей попадают в больницы.

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