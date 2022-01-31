Ізраїль продовжує карантинні обмеження ще на тиждень

Ізраїль продовжує карантинні обмеження через п'яту хвилю коронавірусу в країні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

На щотижневому засіданні міністри Кабінету міністрів схвалили прохання Міністерства охорони здоров'я про продовження так званих правил Green Pass ще на тиждень. Термін дії правил, які обмежують доступ до певних місць і заходів для тих, у кого є докази вакцинації або негативні результати тестів, повинен був закінчиться у вівторок.

Беннетт попросив ізраїльтян проявити терпіння в дотриманні правил охорони здоров'я. Він зазначив, що кількість хворих в країні зменшилася, але ще рано скасовувати раніше введені правила.

"Я підбираю слова, щоб не створювати враження, що все скінчено, і святкування кінця Омікрона недоречно... На даний момент, в ці самі години, ми маємо справу з сильним тиском в лікарнях, де все ще знаходиться велика кількість інфікованих", - попередив Беннетт.