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Ізраїль продовжує карантинні обмеження ще на тиждень

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Ізраїль, Понеділок 31 січня 2022 06:08
Ізраїль продовжує карантинні обмеження ще на тиждень Фото: Нафталі Беннетт, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль продовжує карантинні обмеження через п'яту хвилю коронавірусу в країні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

На щотижневому засіданні міністри Кабінету міністрів схвалили прохання Міністерства охорони здоров'я про продовження так званих правил Green Pass ще на тиждень. Термін дії правил, які обмежують доступ до певних місць і заходів для тих, у кого є докази вакцинації або негативні результати тестів, повинен був закінчиться у вівторок.

Беннетт попросив ізраїльтян проявити терпіння в дотриманні правил охорони здоров'я. Він зазначив, що кількість хворих в країні зменшилася, але ще рано скасовувати раніше введені правила.

"Я підбираю слова, щоб не створювати враження, що все скінчено, і святкування кінця Омікрона недоречно... На даний момент, в ці самі години, ми маємо справу з сильним тиском в лікарнях, де все ще знаходиться велика кількість інфікованих", - попередив Беннетт.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, в лікарнях країни перебувають 2665 пацієнтів з COVID, з яких 1086 - у важкому стані.

Нагадаємо, що в Ізраїлі почалася п'ята хвиля коронавірусу. Багато людей потрапляють до лікарень.

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