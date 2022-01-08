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Израиль разрешил въезд вакцинированным российским "Спутником V". Но есть условия

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Тель-Авив, Суббота 08 января 2022 15:42
Израиль разрешил въезд вакцинированным российским "Спутником V". Но есть условия Фото: вакцинированные "Спутником V" смогут попасть в Израиль (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Израиль разрешил въезд в страну для иностранцев, вакцинированных российской вакциной от COVID "Спутник V". Однако им нужно выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные правила на сайте Министерства здравоохранения Израиля.

Согласно обновленным правилам, Израиль признает вакцинированными тех, кто сделал прививки признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm и Johnson&Johnson.

"Израиль также разрешает въезд тем, кто вакцинирован вакциной "Спутник" (при условии, что результат серологического анализа, сданного в Израиле, будет положительным)", - говорится в правилах.

Таким образом, иностранцы, который получили российскую вакцину, должны по прилету сдать серологический тест (на наличие антител в крови). При этом даже после положительного результата они должны оставаться на карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста на третий день после прилета.

Признание вакцинации за границей дает возможность находиться в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить "зеленый пропуск" после карантина.

Также есть и другие требования к вакцинации: ко дню въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй или бустерной дозы.

Напомним, вакцина "Спутник V" до сих пор не зарегистрирована в ВОЗ или Европейском агентстве EMA. Тем не менее, помимо России, она используется в Турции, ряде стран Европы, Азии и Южной Америки, а Венгрия заявляла о планах наладить ее производство.

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не будет признавать "Спутник V" в обмен на открытие КПВВ на Донбассе. До этого с таким предложением выступила российская сторона.

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