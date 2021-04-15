ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль смягчает масочный режим: названа дата

Новина українською → Тель-Авив, Четверг 15 апреля 2021 22:11
Израиль смягчает масочный режим: названа дата Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Израиле отменяют обязательное ношение масок на улице с 18 апреля. При этом масочный режим сохраняется для закрытых помещений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, передает The Jerusalem Post.

Министр отметил, что маски защищают людей от коронавируса. Однако выводы специалистов о том, что маски больше не нужны на свежем воздухе, их обязательное ношение на улице отменено. "Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление. Граждане Израиля, я по-прежнему прошу вас надевать маски при входе в закрытые помещения", - добавил он.

Эдельштейн подчеркнул, что благодаря вакцинации страна приблизилась к коллективному иммунитету и это позволило Израилю отмечать недавние праздники практически без ограничений и рисков новой волны заражений.

По данным Минздрава страны, в общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 836 699. За последние сутки число новых зараженных снизилось до 219 с 390 на конец марта.

Напомним, Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий. Они будут подтверждать получение прививки от коронавируса.

Также стало известно, что Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но все равно будут нужны ПЦР-тесты.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезд иностранцам с отрицательным тестом на COVID-19. Но эти меры не распространялись на туристов, для которых разрабатывали отдельный порядок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Израиль Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19