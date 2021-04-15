Израиль смягчает масочный режим: названа дата
В Израиле отменяют обязательное ношение масок на улице с 18 апреля. При этом масочный режим сохраняется для закрытых помещений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, передает The Jerusalem Post.
Министр отметил, что маски защищают людей от коронавируса. Однако выводы специалистов о том, что маски больше не нужны на свежем воздухе, их обязательное ношение на улице отменено. "Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление. Граждане Израиля, я по-прежнему прошу вас надевать маски при входе в закрытые помещения", - добавил он.
Эдельштейн подчеркнул, что благодаря вакцинации страна приблизилась к коллективному иммунитету и это позволило Израилю отмечать недавние праздники практически без ограничений и рисков новой волны заражений.
По данным Минздрава страны, в общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 836 699. За последние сутки число новых зараженных снизилось до 219 с 390 на конец марта.
Напомним, Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий. Они будут подтверждать получение прививки от коронавируса.
Также стало известно, что Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но все равно будут нужны ПЦР-тесты.
Ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезд иностранцам с отрицательным тестом на COVID-19. Но эти меры не распространялись на туристов, для которых разрабатывали отдельный порядок.