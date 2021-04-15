Ізраїль пом'якшує масковий режим: названо дату

В Ізраїлі скасовують обов'язкове носіння масок на вулиці з 18 квітня. При цьому масковий режим зберігається для закритих приміщень.

Міністр зазначив, що маски захищають людей від коронавирусу. Однак висновки фахівців про те, що маски більше не потрібні на свіжому повітрі, їх обов'язкове носіння на вулиці скасовано. "Завдяки вакцинації рівень захворюваності в Ізраїлі невисокий, і це зробило можливим нове послаблення. Громадяни Ізраїлю, я як і раніше прошу вас надягати маски при вході в закриті приміщення", - додав він.

Едельштейн підкреслив, що завдяки вакцинації країна наблизилася до колективного імунітету і це дозволило Ізраїлю відзначати недавні свята практично без обмежень і ризиків нової хвилі заражень.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в цілому з початку пандемії в Ізраїлі було виявлено 836 699. За останню добу число нових заражених знизилося до 219 з 390 на кінець березня.