Израиль смягчает масочный режим: названа дата

В Израиле отменяют обязательное ношение масок на улице с 18 апреля. При этом масочный режим сохраняется для закрытых помещений.

Министр отметил, что маски защищают людей от коронавируса. Однако выводы специалистов о том, что маски больше не нужны на свежем воздухе, их обязательное ношение на улице отменено. "Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление. Граждане Израиля, я по-прежнему прошу вас надевать маски при входе в закрытые помещения", - добавил он.

Эдельштейн подчеркнул, что благодаря вакцинации страна приблизилась к коллективному иммунитету и это позволило Израилю отмечать недавние праздники практически без ограничений и рисков новой волны заражений.

По данным Минздрава страны, в общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 836 699. За последние сутки число новых зараженных снизилось до 219 с 390 на конец марта.