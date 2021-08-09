ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль внес Украину в "оранжевый" список: что нужно знать

Новина українською →
Израиль, Понедельник 09 августа 2021 12:01
Израиль внес Украину в "оранжевый" список: что нужно знать Фото: Израиль внес Украину в "оранжевый" список (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Израиля обновило список стран в соответствии с распространением COVID-19. Украина попала в "оранжевый" список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Так, по возвращении из "оранжевых" стран необходимо пройти недельную самоизоляцию даже привитым от COVID-19 и тем, кто переболел.

Указано, что новые правила вступят в силу уже с 16 августа.

Кроме этого, в "зеленый" список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия.

После возвращения из этих стран привитым и болевшим израильтянам не нужно проходить самоизоляцию, а туристы смогут выйти из карантина сразу после получения отрицательного теста на коронавирус.

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция.

Так, после возвращения из этих стран самоизоляцию должны пройти как те кто переболел, так и вакцинированные от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
путешествия
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе