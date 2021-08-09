Ізраїль вніс Україну до "помаранчевого" списку: що потрібно знати

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю оновило список країн відповідно до поширення COVID-19. Україна потрапила до "помаранчевого" списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Так, після повернення з "помаранчевих" країн необхідно пройти тижневу самоізоляцію навіть щепленим від COVID-19 і тим, хто перехворів.

Зазначено, що нові правила наберуть чинності вже з 16 серпня.

Крім цього, в "зелений" список увійшли: Австралія, Австрія, Гонконг, Угорщина, Тайвань, Молдова, Нова Зеландія, Китай, Сінгапур і Чехія.

Після повернення з цих країн щепленим і перехворівшим ізраїльтянам не потрібно проходити самоізоляцію, а туристи зможуть вийти з карантину відразу після отримання негативного тесту на коронавірус.

У список "червоних" країн, для відвідування яких необхідно отримати спеціальний дозвіл за винятковими випадками, увійшли: Болгарія, Бразилія, Грузія, Мексика, Іспанія, Туреччина.

Так, після повернення з цих країн самоізоляцію повинні пройти як ті хто перехворів, так і вакциновані від COVID-19.