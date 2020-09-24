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Израиль вводит полный карантин на две недели

Новина українською → Израиль, Четверг 24 сентября 2020 09:30
Израиль вводит полный карантин на две недели Фото: медик в Израиле (enlacejudio.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Израиле с 25 сентября вводится полный карантин на две недели. Жесткий "локдаун" вводится для борьбы со второй волной коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Deutsche Welle.

После завершения жесткого "локдауна" карантин будет продлен еще на две недели. Однако в израильском правительстве не исключают и продление жестких ограничений.

"Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости", - сказал Нетаньяху.

При этом детали жесткого карантина премьер не сообщил. Окончательные ограничительные меры должны быть утверждены правительством Израиля в четверг, 24 сентября.

Напомним, 18 сентября в Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

Как писало РБК-Украина, в Израиле за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса, что является новым антирекордом.

Также сообщалось, что Израиль планирует ввести режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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