Ізраїль вводить повний карантин на два тижні

В Ізраїлі з 25 вересня вводиться повний карантин на два тижні. Жорсткий "локдаун" вводиться для боротьби з другою хвилею коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Deutsche Welle.

Після завершення жорсткого "локдауна" карантин буде продовжено ще на два тижні. Проте в ізраїльському уряді не виключають продовження жорстких обмежень.

"Щоб врятувати життя ізраїльтян, ми повинні оголосити повний карантин на два тижні, який почнеться в найближчу п'ятницю і триватиме до кінця свята Сімхат Тора. Після цього будуть ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, але кажу наперед: все залежить від показників захворюваності", - сказав Нетаньяху.

При цьому деталі жорсткого карантину прем'єр не повідомив. Остаточні обмежувальні заходи повинні бути затверджені урядом Ізраїлю у четвер, 24 вересня.

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ізраїлі за добу виявили більше 11 тисяч випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.

Також повідомлялося, що Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.