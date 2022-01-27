В Израиле началась пятая волна COVID-19

"Утром в четверг, 27 января, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии", - пишет издание.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2 623 896 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено 67 393 новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

"В настоящий момент заражены 468 232 человек (-69 523 за сутки). Пока неясно, пройден ли пик, но число зараженных за последний день заметно снизилось", - пишет СМИ.

При этом уточняется, что 8 529 заболевших COVID-19 умерли (+27 за сутки), 2 146 791 выздоровели после заражения коронавирусом, а 2364 заболевших в больницах (+68 за сутки).

Состояние 923 пациентов (+35 за сутки; 0,17% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 200 (+13) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 38% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% - старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.