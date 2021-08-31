В Израиле невакцинированных учителей и врачей не пустят на работу

В Израиле учителей, врачей и работников соцсферы могут не пустить на работу при условии, если они не прошли вакцинацию от коронавируса. Также представители этих профессий должны сдавать тесты на COVID-19 каждые 72 часа.

В Израиле прошло заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом, в результате которого были введены новые правила для сферы образования, медицины и соцсферы.

В заявлении правительства говорится, что комиссия проголосовала за расширение так называемых ограничений доступа "Green Pass" для учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Это значит, что сотрудники этих сфер, в том числе учителя, врачи, медсестры и лица, обеспечивающие уход, будут иметь доступ к своим рабочим местам только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Также на работу допустят лиц, которые вылечились от вируса или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19 в течение последних 72 часов.

Такое решение может привести к протестам, поскольку Министерство образования намерено потребовать от всех невакцинированных учителей платить из своего кармана за тесты на коронавирус каждые два или три дня, если они хотят продолжить работу. Тех, кто этого не сделает, отправят в неоплачиваемый отпуск.

Также в регионах потребовали составить списки учителей, которые не прошли вакцинацию. Это делается для того, чтобы подготовиться к возможной потребности в резервном персонале для их замены.