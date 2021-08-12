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В Израиле обяжут тестировать на COVID детей в возрасте от 3 до 11 лет

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Израиль, Четверг 12 августа 2021 21:17
В Израиле обяжут тестировать на COVID детей в возрасте от 3 до 11 лет Фото: В Израиле могут ввести обязательное covid-тестирование среди детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле планируют ввести обязательное тестирование на коронавирус среди детей старше трех лет. Правительство страны выделит необходимое количество средств уже на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня в стране, дети от 12 лет обязаны демонстрировать при необходимости "зеленые пропуски", в которых отмечается статус их вакцинации.

По словам премьер-министра Нафтали Бенета Израиля, на следующей неделе правительство страны выделит достаточное количество средств на тестирование детей в возрасте от 3 до 11 лет. Сейчас в стране открыто 120 центров быстрого тестирования антигенов.

Отмечается, что проверка на выявление заболевания стоит 52 шекеля и позволяет получить зеленый пропуск, который будет действовать в течение 24 часов.

Также Бенет добавил, что сегодня в Израиле рассматривают возможность снижения возрастного ограничения для ревакцинации, которую предлагают лишь людям старше 60 лет.

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