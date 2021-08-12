UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Израиле обяжут тестировать на COVID детей в возрасте от 3 до 11 лет

Автор: Сергей Пышкин

В Израиле планируют ввести обязательное тестирование на коронавирус среди детей старше трех лет. Правительство страны выделит необходимое количество средств уже на следующей неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня в стране, дети от 12 лет обязаны демонстрировать при необходимости "зеленые пропуски", в которых отмечается статус их вакцинации.

По словам премьер-министра Нафтали Бенета Израиля, на следующей неделе правительство страны выделит достаточное количество средств на тестирование детей в возрасте от 3 до 11 лет. Сейчас в стране открыто 120 центров быстрого тестирования антигенов.

Отмечается, что проверка на выявление заболевания стоит 52 шекеля и позволяет получить зеленый пропуск, который будет действовать в течение 24 часов.

Также Бенет добавил, что сегодня в Израиле рассматривают возможность снижения возрастного ограничения для ревакцинации, которую предлагают лишь людям старше 60 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильКоронавирусПандемия коронавируса