В Израиле правительство одобрило ослабление карантина

В Израиле разрешили большее скопление людей на открытом воздухе. Если раньше могли собраться 50 человек, то теперь можно до 100. Также увеличили число зрителей на больших стадионах и открытых пространствах с 5 000 до 10 000 человек. В закрытых помещениях заполненность не должна превышать 40% от площади.

Также заполняемость на мероприятиях без сидячих мест и/или с едой на открытом воздухе увеличивается с 500 до 750 человек.

Также разрешено проводить массовые спортивные мероприятия с числом участников до 1000 человек.

Увеличено количество посетителей в небольших музеях, площадью до 3000 кв.м: максимальная наполненность музея рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

Что касается транспорта, то здесь будут действовать также новые правила. Если раньше наполняемость транспорта пассажирами на сидячие места составляла, как и в Украине, 50 %, то теперь можно перевозить до 75% от максимальной заполняемости.

Эти правила будут действовать в стране до 22 апреля.