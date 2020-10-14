В Израиле продлили карантин

Израильский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса принял решение продлить до 18 октября срок действия режима карантина. В следующий раз комиссия соберется 15 октября для обсуждения возможности поэтапного смягчения условий карантина.

Об этом сообщает newsru.co.il.

По-прежнему действуют ограничения, касающиеся работы предприятий, кафе и ресторанов, учебных заведений. Не разрешается без уважительной причины удаляться более чем на километр от места проживания.

Члены кабинета после длительных споров сделали исключение для свадебных мероприятий. На жениха, невесту, их близких родственников и раввина не будет распространяться запрет на удаление от дома, но запрет на проведение торжеств с большим количеством участников остается в силе.

Было разрешено возобновить тренировки профессиональным спортсменам.

Участники совещания решили не продлевать режим чрезвычайного положения, который позволил ввести серьезные ограничения на проведение демонстраций и акций протеста.

Не принято решения относительно возобновления работы детских садов. Этот вопрос обсудят 15 октября. Эту паузу в Минздраве объясняют необходимостью дальнейшего наблюдения за динамикой распространения вируса.

Если в ближайшие два дня не наметится тенденция к снижению уровня заболеваемости, то, скорее всего, введение послаблений, в том числе и открытие детских садов, будет отложено.

Также не принято решения относительно возобновления работы малых предприятий, не ведущих прием посетителей. Не было сделано послаблений для кафе и ресторанов, владельцы которых ждут, чтобы им позволили оказывать услуги Take away. Ограничения на вылеты за границу продлены до четверга, 15 октября.

Напомним, в Израиле представили план выхода из жесткого локдауна.

Как известно, 18 сентября в стране ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что общенациональный "локдаун" может продлиться дольше запланированного.