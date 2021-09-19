В Израиле утверждают, что третья доза COVID-вакцины защищает от "Дельты"
Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма "Дельта". Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Заявление было сделано после того, как в США решили рекомендовать ревакцинацию против COVID людям от 65 лет или из группы высокого риска.
Горовиц заявил, что документ, представленный комитету Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, показал, что кампания ревакцинации в Израиле была ключевой мерой против коронавируса.
"В документе, представленном экспертами FDA комиссии США, недвусмысленно говорится, что Израиль является четким доказательством того, что третья вакцина эффективна в борьбе с Дельтой", - сообщил он.
Данные Израиля, предоставленные FDA, показывают, что эффективность вакцины снижается примерно через шесть месяцев. Министерство здравоохранения решило предложить 3-ю прививку от коронавируса всем людям в возрасте от 12 лет и старше.
"Израиль решил действовать ответственно и быстро, чтобы бороться с растущей заболеваемостью, и данные указывают на высокую эффективность бустерной вакцины, которая восстанавливает защиту от коронавируса", - заявили в министерстве.
Напомним, что для полной вакцинации от коронавируса нужно сделать три прививки. Такое предположение высказали в США.