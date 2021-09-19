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В Израиле утверждают, что третья доза COVID-вакцины защищает от "Дельты"

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Израиль, Воскресенье 19 сентября 2021 19:33
В Израиле утверждают, что третья доза COVID-вакцины защищает от "Дельты" Фото: Израиль доказал, что третья доза вакцины защищает от коронавируса "Дельта" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма "Дельта". Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Заявление было сделано после того, как в США решили рекомендовать ревакцинацию против COVID людям от 65 лет или из группы высокого риска.

Горовиц заявил, что документ, представленный комитету Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, показал, что кампания ревакцинации в Израиле была ключевой мерой против коронавируса.

"В документе, представленном экспертами FDA комиссии США, недвусмысленно говорится, что Израиль является четким доказательством того, что третья вакцина эффективна в борьбе с Дельтой", - сообщил он.

Данные Израиля, предоставленные FDA, показывают, что эффективность вакцины снижается примерно через шесть месяцев. Министерство здравоохранения решило предложить 3-ю прививку от коронавируса всем людям в возрасте от 12 лет и старше.

"Израиль решил действовать ответственно и быстро, чтобы бороться с растущей заболеваемостью, и данные указывают на высокую эффективность бустерной вакцины, которая восстанавливает защиту от коронавируса", - заявили в министерстве.

Напомним, что для полной вакцинации от коронавируса нужно сделать три прививки. Такое предположение высказали в США.

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