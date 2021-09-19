В Ізраїлі стверджують, що третя доза COVID-вакцини захищає від "Дельти"

Досвід Ізраїлю довів, що третя доза вакцини від коронавірусу захищає від штаму "Дельта". Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Заява була зроблена після того, як в США вирішили рекомендувати ревакцинацію проти COVID людям від 65 років або з групи високого ризику.

Горовіц заявив, що документ, представлений комітету Управлінням з контролю за продуктами й ліками, показав, що кампанія ревакцинації в Ізраїлі була ключовим заходом проти коронавірусу.

"У документі, представленому експертами FDA Комісії США, недвозначно говориться, що Ізраїль є чітким доказом того, що третя вакцина ефективна в боротьбі з Дельтою", - повідомив він.

Дані Ізраїлю, надані FDA, показують, що ефективність вакцини знижується приблизно через шість місяців. Міністерство охорони здоров'я вирішило запропонувати 3-те щеплення від коронавірусу всім людям у віці від 12 років і старше.