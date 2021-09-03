ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Израиле зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии

Новина українською →
Израиль, Пятница 03 сентября 2021 18:27
В Израиле зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии Фото: В Израиле зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле обнаружили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Это анитирекорд для страны с начала пандемии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.

По состоянию на сегодня, с момента пандемии в Израиле выявили 1101406 случаев заражения. За последние сутки - 12776 случаев, что является антирекордом для страны.

В последнее время в стране ежедневно регистрируют более 10 тысяч новых случаев. Общее количество летальных исходов составляет 7 122.

Согласно отчету Минздрава Израиля:

  • 41% от всех инфицированных - лица в возрасте от 0-19 лет;
  • 9% - старше 60 лет;
  • 76% тяжелобольных составляют люди старше 60 лет;
  • 64% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса;
  • 59% населения получили вторую дозу вакцины против коронавируса;
  • 27% населения получили третью дозу вакцины против коронавируса.
Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе