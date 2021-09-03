В Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії
Фото: В Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії (Getty Images)
В Ізраїлі виявили більше 12 тисяч випадків зараження на коронавірус за добу. Це є анитирекорд для країни з початку пандемії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru.
Станом на сьогодні, з моменту пандемії в Ізраїлі виявили 1101406 випадків зараження. За останню добу - 12776 випадків, що є антирекордом для країни.
Останнім часом в країні щодня реєструють більше ніж 10 тисяч нових випадків. Загальна кількість летальних випадків становить 7 122.
Відповідно до звіту МОЗ Ізраїлю:
- 41% від усіх інфікованих - особи віком від 0-19 років;
- 9% - старше 60 років;
- 76% тяжкохворих становлять люди старше 60 років;
- 64% населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу;
- 59% населення отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу;
- 27% населення отримали третю дозу вакцини проти коронавірусу.