В Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії

В Ізраїлі виявили більше 12 тисяч випадків зараження на коронавірус за добу. Це є анитирекорд для країни з початку пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru .

Станом на сьогодні, з моменту пандемії в Ізраїлі виявили 1101406 випадків зараження. За останню добу - 12776 випадків, що є антирекордом для країни.

Останнім часом в країні щодня реєструють більше ніж 10 тисяч нових випадків. Загальна кількість летальних випадків становить 7 122.

Відповідно до звіту МОЗ Ізраїлю: