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В Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії

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Ізраїль, П'ятниця 03 вересня 2021 18:27
В Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії Фото: В Ізраїлі зафіксували найбільшу кількість COVID-випадків з початку пандемії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі виявили більше 12 тисяч випадків зараження на коронавірус за добу. Це є анитирекорд для країни з початку пандемії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru.

Станом на сьогодні, з моменту пандемії в Ізраїлі виявили 1101406 випадків зараження. За останню добу - 12776 випадків, що є антирекордом для країни.

Останнім часом в країні щодня реєструють більше ніж 10 тисяч нових випадків. Загальна кількість летальних випадків становить 7 122.

Відповідно до звіту МОЗ Ізраїлю:

  • 41% від усіх інфікованих - особи віком від 0-19 років;
  • 9% - старше 60 років;
  • 76% тяжкохворих становлять люди старше 60 років;
  • 64% населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу;
  • 59% населення отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу;
  • 27% населення отримали третю дозу вакцини проти коронавірусу.
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