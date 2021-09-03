В Израиле зафиксировали наибольшее количество COVID-случаев с начала пандемии

По состоянию на сегодня, с момента пандемии в Израиле выявили 1101406 случаев заражения. За последние сутки - 12776 случаев, что является антирекордом для страны.

В последнее время в стране ежедневно регистрируют более 10 тысяч новых случаев. Общее количество летальных исходов составляет 7 122.

Согласно отчету Минздрава Израиля: