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В Израиле заявили о начале седьмой волны COVID-19

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Тель-Авив, Воскресенье 19 июня 2022 13:21
В Израиле заявили о начале седьмой волны COVID-19 Фото: В Израиле заявили о начале седьмой волны COVID-19 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Израиля объявили о начале седьмой волны пандемии коронавируса. В стране могут ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.

В связи с увеличением количества инфицированных в стране открыли коронавирусные отделения в больницах.

Пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски.

В настоящее время в Израиле больны COVID-19 46921 человек, лишь за неделю вирус подтвердили у 21062 человек.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен отменить действие "зеленых паспортов".

Кроме того, ВОЗ отреагировала на отмену карантина в странах и призвала защитить людей другими способами.

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