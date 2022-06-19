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В Ізраїлі заявили про початок сьомої хвилі COVID-19

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Тель-Авів, Неділя 19 червня 2022 13:21
В Ізраїлі заявили про початок сьомої хвилі COVID-19 Фото: в Ізраїлі заявили про початок сьомої хвилі COVID-19 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Ізраїлю оголосила про початок сьомої хвилі пандемії коронавірусу. У країні можуть посилити карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.

У зв'язку зі збільшенням кількості інфікованих в країні відкрили коронавірусні відділення в лікарнях.

Поки МОЗ не наполягає на поверненні "масочного режиму" в приміщеннях і громадському транспорті, хоча і рекомендує носити маски.

В даний час в Ізраїлі хворі 19 46921 людина, лише за тиждень вірус підтвердили у 21062 чоловік.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль має намір скасувати дію "зелених паспортів".

Крім того, ВООЗ відреагувала на скасування карантину в країнах і закликала захистити людей іншими способами.

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