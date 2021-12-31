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В Израиле женщина одновременно заболела гриппом и COVID-19

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Израиль, Пятница 31 декабря 2021 12:04
В Израиле женщина одновременно заболела гриппом и COVID-19 Фото: В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и гриппом, получивший название "флурона", зарегистрирован у роженицы в Израиле. Женщина не была вакцинирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Едиот Ахронот".

"У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", - заявил заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.

По его данным, одновременное заражение гриппом и COVID-19 выявлено у роженицы, которая не была привита. В данный момент женщина чувствует себя хорошо.

По информации издания, в Министерстве здравоохранения изучают этот случай. Не исключено, что есть еще случаи параллельного заражения, но они не были диагностированы.

Напомним, центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

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