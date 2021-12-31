В Израиле женщина одновременно заболела гриппом и COVID-19

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и гриппом, получивший название "флурона", зарегистрирован у роженицы в Израиле. Женщина не была вакцинирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Едиот Ахронот ".

"У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", - заявил заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.

По его данным, одновременное заражение гриппом и COVID-19 выявлено у роженицы, которая не была привита. В данный момент женщина чувствует себя хорошо.

По информации издания, в Министерстве здравоохранения изучают этот случай. Не исключено, что есть еще случаи параллельного заражения, но они не были диагностированы.