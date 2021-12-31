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В Ізраїлі жінка одночасно захворіла на грип і COVID-19

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Ізраїль, П'ятниця 31 грудня 2021 12:04
В Ізраїлі жінка одночасно захворіла на грип і COVID-19 Фото: В Ізраїлі породілля одночасно захворіла на грип і COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Перший випадок одночасного захворювання COVID-19 і грипом, який отримав назву "флурона", зареєстрований у породіллі в Ізраїлі. Жінка не була вакцинована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Едіот Ахронот".

"У неї були діагностовані грип і коронавірус, як тільки вона приїхала. Обидва тести дали позитивний результат, навіть після того, як ми знову перевірили", - заявив завідувач відділенням гінекології в медцентрі "Бейлінсон" професор Арнон Вижніцер.

За його даними, одночасне зараження грипом і COVID-19 виявлено у породіллі, яка не була щеплена. В даний момент жінка відчуває себе добре.

За інформацією видання, в Міністерстві охорони здоров'я вивчають цей випадок. Не виключено, що є ще випадки паралельного зараження, але вони не були діагностовані.

Нагадаємо, центр громадського здоров'я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання. У теперішній час на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн осіб, 38,3% з яких - діти віком до 17 років.

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