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J&J будет просить разрешения на проведение ревакцинации, - NYT

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США , Понедельник 04 октября 2021 15:29
J&J будет просить разрешения на проведение ревакцинации, - NYT Фото: J & J будет просить разрешения на проведение ревакцинации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На этой неделе Johnson & Johnson может подать заявление в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) с просьбой разрешить ревакцинацию своим препаратом. Согласно данным последнего исследования, использование бустера J&J защищает от госпитализации из-за коронавируса на 71%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сегодня Johnson & Johnson является последним из трех уполномоченных на федеральном уровне поставщиков вакцин, которые желают ввести ревакцинацию на фоне большого количества свидетельств о том, что люди из группы риска и пожилые лица требуют повышение защиты от коронавируса.

FDA, со своей стороны, назначило встречу представителей J&J и своего эксперта на 15 октября, чтобы поднять соответствующий вопрос.

Как утверждает NYT, тот факт, что FDA назначило встречу еще до того, как компания подала заявление - отражает чувство неотложности в администрации Байдена касаемо повышения уровня защиты среди вакцинированных препаратом J&J людей.

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