ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

J&J проситиме дозволу на проведення ревакцинації, - NYT

Новость на русском →
США , Понеділок 04 жовтня 2021 15:29
J&J проситиме дозволу на проведення ревакцинації, - NYT Фото: J&J проситиме дозволу на проведення ревакцинації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цього тижня Johnson & Johnson може подати заяву до Управління продовольства та медикаментів (FDA) з проханням дозволити ревакцинацію своїм препаратом. Згідно з даними останнього дослідження, використання бустеру J&J захищає від госпіталізації через коронавірус на 71%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Сьогодні Johnson & Johnson є останнім з трьох уповноважених на федеральному рівні постачальників вакцин, які бажають запровадити ревакцинацію на тлі великої кількості свідчень про те, що люди з групи ризику й літні особи потребують підвищення захисту від коронавірусу.

FDA, зі свого боку, назначило зустріч представників J&J й свого експерта на 15 жовтня, аби порушити відповідне питання.

Як стверджує NYT, той факт, що FDA назначило зустріч ще до того, як компанія подала заяву - відображає почуття невідкладності в адміністрації Байдена щодо підвищення рівня захисту серед вакцинованих препаратом J&J людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус