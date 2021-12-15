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Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Таким образом, ограничения будут действовать как минимум в течение I квартала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин продлится как минимум на протяжении I квартала следующего года.

"Это означает, что все правила доступа до публичных мест с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе", - добавил премьер.

Напомним, с сегодняшнего дня Винницкая и Хмельницкая области вернулись в "желтую" зону адаптивного карантина.

А Одесская область, напротив, может вернуться в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями.

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Денис ШмыгальКарантинКоронавирус