Кабмин выделил 16 млн гривен на обеспечение кислородом больниц в Закарпатской области

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 16 млн гривен на обеспечение больниц Закарпатской области кислородом. Решение о выделении средств принято на сегодняшнем заседании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение централизованной подачей кислорода больниц Закарпатской области, предназначенных для лечения больных коронавирусом.

"Указанное решение было принято во время заседания правительства 13 декабря", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что средства выделены в рамках бюджетной программы "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

В Минздраве подчеркнули, что по данным на 13 декабря в Закарпатской области превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Регион находится в "красной" зоне карантина.