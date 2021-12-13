ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін виділив 16 млн гривень на кисень для закарпатських лікарень

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 грудня 2021 16:52
Кабмін виділив 16 млн гривень на кисень для закарпатських лікарень Фото: Закарпаття виділили гроші на забезпечення киснем лікарень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України додатково виділив 16 млн гривень на забезпечення лікарень Закарпатської області киснем. Рішення про виділення коштів прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що виділені кошти підуть на забезпечення централізованою подачею кисню лікарень Закарпатської області, призначених для лікування хворих коронавірусом.

"Зазначене рішення було прийнято під час засідання уряду 13 грудня", - додали у відомстві.

Уточнюється, що кошти виділені в рамках бюджетної програми "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".

У МОЗ підкреслили, що за даними на 13 грудня в Закарпатській області перевищено рівень захворюваності коронавірусом. Регіон знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Закарпатська область залишається єдиним регіоном, де погіршується ситуація з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Закарпатська область Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус