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Кабмин выделил 25 млн гривен на популяризацию COVID-вакцинации

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров выделил из государственного бюджета 25 млн гривен на популяризацию кампании вакцинации от коронавируса в стране. Соответствующее решение было принято в среду, 6 октября во время заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

"Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения по вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

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Кабинет Министров УкраиныГосбюджетВакцина от коронавируса