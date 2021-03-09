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Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 18:22
Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина Фото: общественный транспорт (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины расширил перечень ограничений в "красной" зоне карантина. Правительство решило запретить работу общественного транспорта.

Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус Инфо".

Правительство запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров в "красной" зоне карантина.

Сейчас в "красной" зоне карантина территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Под ограничения не попадают:

  • перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;
  • перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;
  • перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
  • перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, в начале февраля в Министерстве здравоохранения обещали, что после возвращения адаптивного карантина в "красной" зоне не будут запрещать работу общественного транспорта.

Добавим, к попаданию в "красную" зону карантина приблизились еще 10 областей Украины. Пока эти области находятся в "оранжевой" зоне карантина.

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