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Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в "червоній" зоні карантину

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 18:22
Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в "червоній" зоні карантину Фото: громадський транспорт (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України розширив перелік обмежень в "червоній" зоні карантину. Уряд вирішив заборонити роботу громадського транспорту.

Про це повідомив Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

Уряд заборонив регулярні та нерегулярні транспортні перевезення пасажирів у "червоній" зоні карантину.

Наразі у "червоній" зоні карантину території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Під обмеження не потрапляють:

  • перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості 5 осіб з водієм, але без урахування дітей;
  • перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості місць для сидіння та за умови інформування Нацполіції;
  • перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполучення, які погоджені з МОЗ та Міністерством інфраструктури;
  • перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Окрім нових обмежень, в "червоній" зоні карантину також забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків. Також уряд заборонив в "червоних" регіонах проведення масових заходів та відвідування закладів освіти.

Нагадаємо, на початку лютого в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли, що після повернення адаптивного карантину в "червоній" зоні не будуть забороняти роботу громадського транспорту.

Додамо, до потрапляння у "червону" зону карантину наблизилися ще 10 областей України. Наразі ці області перебувають в "помаранчевій" зоні карантину.

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