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Какая COVID-вакцина поступит в Украину: названы главные факторы

Автор: Анастасия Рокитна

В Центре общественного здоровья Украины назвали главные факторы, от которых будут отталкиваться для получения вакцины от коронавируса. Главным фактором является доступность вакцины.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, пока нельзя сказать, вакцина какого производителя поступит в Украину.

"Будет учтено два фактора. Это фактор доступности, то есть, чтобы компания-производитель успела ее выработать в достаточном количестве для распространения по другим странам и второй фактор это те непосредственные рейтинги или те пожелания страны, которые она выражает во время подачи запроса в тот же COVAX", - заявил он.

По его словам, есть компания, которая заявила, что произведет более 100 млн доз для всего мира.

"По поводу вакцины Astra Zeneсa, она вероятнее всего может быть более доступна", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения разъяснило план вакцинации населения от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

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