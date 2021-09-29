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Какие типы вакцин от коронавируса используют в Украине: список Минздрава

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Украина, Среда 29 сентября 2021 14:34
Какие типы вакцин от коронавируса используют в Украине: список Минздрава Фото: какими типами препаратов могут прививаться украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обнародовало список типов вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в стране. Украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Векторная (рекомбинантная)

В ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку.

После чего иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.

Вакцина - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio).

Инактивированная

Содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Вакцина - CoronaVac/Sinovac Biotech.

мРНК-вакцина

Содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок.

Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему.

Вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech

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