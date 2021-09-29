ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Які типи вакцин від коронавірусу використовують в Україні: список МОЗ

Новость на русском →
Україна, Середа 29 вересня 2021 14:34
Які типи вакцин від коронавірусу використовують в Україні: список МОЗ Фото: якими типами препаратів можуть щепитися українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список типів вакцин від коронавірусу, які є в наразі в країні. Українці можуть скористатися векторною, інактивованою та мРНК-вакциною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Векторна (рекомбінантна)

В ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її в клітину.

Після чого імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла та Т-клітини.

Вакцина - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio).

Інактивована

Містить у своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Вакцина - CoronaVac/Sinovac Biotech.

мРНК-вакцина

Містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок.

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.

Вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус