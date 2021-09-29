Які типи вакцин від коронавірусу використовують в Україні: список МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список типів вакцин від коронавірусу, які є в наразі в країні. Українці можуть скористатися векторною, інактивованою та мРНК-вакциною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Векторна (рекомбінантна)

В ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її в клітину.

Після чого імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла та Т-клітини.

Вакцина - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio).

Інактивована

Містить у своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Вакцина - CoronaVac/Sinovac Biotech.

мРНК-вакцина

Містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок.

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.

Вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech