Какие типы вакцин от коронавируса используют в Украине: список Минздрава

Министерство здравоохранения обнародовало список типов вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в стране. Украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку.
После чего иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.
Вакцина - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio).
Содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Вакцина - CoronaVac/Sinovac Biotech.
Содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок.
Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему.
Вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech