Калифорния станет первым штатом в США, где вакцинируют школьников
Калифорния станет первым штатом в США, где вакцинируют от коронавируса школьников. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, вакцинация от коронавируса станет так же обязательна в школах, как и вакцинация от других болезней.
"Штат уже требует, чтобы учащиеся были вакцинированы против вирусов, вызывающих корь, эпидемический паротит и краснуху - нет причин, по которым мы не сделали бы то же самое в отношении COVID-19", - заявил Ньюсом.
По его словам, школьный мандат может быть принят уже в январе, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрит прививки для их возрастных групп.
Калифорния - самый густонаселенный штат США и несколько крупных школьных округов в Калифорнии уже ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых учащихся.
Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса требует вакцинации для детей старше 12 лет, а штат Нью-Джерси требует прививок для учащихся от 16 лет или еженедельного тестирования на вирус.
Напомним, что в США от коронавируса умерло 700 тысяч человек. На это отреагировали в Белом доме.