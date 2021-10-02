Калифорния станет первым штатом в США, где вакцинируют школьников

Калифорния станет первым штатом в США , где вакцинируют от коронавируса школьников. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, вакцинация от коронавируса станет так же обязательна в школах, как и вакцинация от других болезней.

"Штат уже требует, чтобы учащиеся были вакцинированы против вирусов, вызывающих корь, эпидемический паротит и краснуху - нет причин, по которым мы не сделали бы то же самое в отношении COVID-19", - заявил Ньюсом.

По его словам, школьный мандат может быть принят уже в январе, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрит прививки для их возрастных групп.

Калифорния - самый густонаселенный штат США и несколько крупных школьных округов в Калифорнии уже ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых учащихся.