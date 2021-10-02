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Каліфорнія стане першим штатом у США, де вакцинують школярів

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США, Субота 02 жовтня 2021 23:11
Каліфорнія стане першим штатом у США, де вакцинують школярів Фото: Каліфорнія стане першим штатом в США, де вакцинують школярів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Каліфорнія стане першим штатом в США, де вакцинують від коронавірусу школярів. Про це заявив губернатор штату Гевін Ньюсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, вакцинація від коронавірусу стане так само обов'язкова в школах, як і вакцинація від інших хвороб.

"Штат вже вимагає, щоб студенти були вакциновані проти вірусів, що викликають кір, епідемічний паротит і краснуху - немає причин, чому ми не зробили б те ж саме щодо COVID-19", - заявив Ньюсом.

За його словами, шкільний мандат може бути прийнятий вже в січні, коли Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США повністю схвалить щеплення для їх вікових груп.

Каліфорнія - найбільш густонаселений штат США і кілька великих шкільних округів в Каліфорнії вже ввели обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для деяких учнів.

Об'єднаний шкільний округ Лос-Анджелеса вимагає вакцинації для дітей старше 12 років, а штат Нью-Джерсі вимагає щеплень для учнів від 16 років або щотижневого тестування на вірус.

Нагадаємо, що у США від коронавірусу померло 700 тисяч осіб. На це відреагували в Білому домі.

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