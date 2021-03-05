В Камбодже будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение коронавирусом
Парламент Камбоджи одобрил закон об усилении наказания за преднамеренное нарушение правил борьбы с коронавирусом. Будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение COVID-19.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Закон предусматривает тюремное заключение на три года за нарушение карантинных указов и до 20 лет за участие в любой группе, намеренно распространяющей вирус.
Данный законопроект получил единогласное одобрение в парламенте.
Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон "прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения".
Напомним, Финляндия усилит наказание за отказ от COVID-теста на границе.
Ранее сообщалось, что в Индонезии ввели штрафы за отказ вакцинироваться от коронавируса - сумма составляет около 350 долларов.
А в Словакии будут штрафовать за нарушение очередности вакцинации.