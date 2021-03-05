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У Камбоджі будуть давати 20 років в'язниці за умисне зараження коронавірусом

Новость на русском → Пномпень, П'ятниця 05 березня 2021 14:06
У Камбоджі будуть давати 20 років в'язниці за умисне зараження коронавірусом Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Парламент Камбоджі схвалив закон про посилення покарання за навмисне порушення правил боротьби з коронавірусом. Будуть давати 20 років в'язниці за умисне зараження COVID-19.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Закон передбачає тюремне ув'язнення на три роки за порушення карантинних указів і до 20 років за участь в будь-якій групі, яка навмисно розповсюджує вірус.

Даний законопроект отримав одностайне схвалення в парламенті.

Міністр охорони здоров'я Камбоджі Мам Бунхенг назвав закон "міцною правовою основою уряду щодо захисту життя і здоров'я населення".

Нагадаємо, Фінляндія посилить покарання за відмову від COVID-тесту на кордоні.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії ввели штрафи за відмову вакцинуватися від коронавірусу - сума становить близько 350 доларів.

А в Словаччині будуть штрафувати за порушення черговості вакцинації.

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