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В Камбодже будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Камбоджи одобрил закон об усилении наказания за преднамеренное нарушение правил борьбы с коронавирусом. Будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение COVID-19.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Закон предусматривает тюремное заключение на три года за нарушение карантинных указов и до 20 лет за участие в любой группе, намеренно распространяющей вирус.

Данный законопроект получил единогласное одобрение в парламенте.

Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон "прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения".

Напомним, Финляндия усилит наказание за отказ от COVID-теста на границе.

Ранее сообщалось, что в Индонезии ввели штрафы за отказ вакцинироваться от коронавируса - сумма составляет около 350 долларов.

А в Словакии будут штрафовать за нарушение очередности вакцинации.

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Новости Украины Камбоджанаказание
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