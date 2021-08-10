Канада открывает границу для американцев, вакцинированных от COVID-19

Канада открыла границы для туристов из США. Въезд был запрещен больше года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today

Въезд в Канаду теперь разрешен для туристов из США, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Это большое событие для американцев, поскольку больше года они не видели своих близких и не могли заниматься бизнесом в Канаде.

В то же время издание отмечает, что несмотря на открытие границ, не каждый американец может попасть в Канаду.

"Путешественникам необходимо будет предоставить подтверждение вакцинации и другие сведения о поездке на платформу ArriveCAN правительства Канады не менее чем за 72 часа до прибытия в страну, независимо от того, путешествуете ли они наземным или воздушным транспортом", - говорится в сообщении.

Также американцам необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом последняя вакцина должна быть введена не раньше чем за 14 дней до въезда в страну.

Невакцинированные дети младше 12 лет могут въехать в Канаду с полностью вакцинированным родителем или опекуном, имеющим право на въезд в округ.