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Канада открывает границу для американцев, вакцинированных от COVID-19

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Канада, Вторник 10 августа 2021 01:37
Канада открывает границу для американцев, вакцинированных от COVID-19 Фото: Канада открылась для туристов из США (Flickr)
Автор: Наталья Скороход

Канада открыла границы для туристов из США. Въезд был запрещен больше года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today

Въезд в Канаду теперь разрешен для туристов из США, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Это большое событие для американцев, поскольку больше года они не видели своих близких и не могли заниматься бизнесом в Канаде.

В то же время издание отмечает, что несмотря на открытие границ, не каждый американец может попасть в Канаду.

"Путешественникам необходимо будет предоставить подтверждение вакцинации и другие сведения о поездке на платформу ArriveCAN правительства Канады не менее чем за 72 часа до прибытия в страну, независимо от того, путешествуете ли они наземным или воздушным транспортом", - говорится в сообщении.

Также американцам необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом последняя вакцина должна быть введена не раньше чем за 14 дней до въезда в страну.

Невакцинированные дети младше 12 лет могут въехать в Канаду с полностью вакцинированным родителем или опекуном, имеющим право на въезд в округ.

А люди с заболеваниями, которые не позволяют им пройти полную вакцинацию, имеют право на упрощенный карантин, но должны предоставить результаты тестов на COVID-19.

Напомним, что в Канаде в начале месяца заявили о четвертой волне коронавируса. Ситуация ухудшилась из-за штамма "Дельта".

Ранее сообщалось, что ЕС может запретить въезд на свою территорию жителям США.

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