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Канада разрешает прямые рейсы из Индии: запрет действовал 5 месяцев

Автор: Наталья Скороход

Канада возобновляет прямые авиарейсы из Индии с 27 сентября. Запрет на авиаперевозки действовал с апреля, когда вторая волна коронавируса поразила Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

Управление транспорта в Канаде сообщило, что начиная с 00:01 по восточноевропейскому времени 27 сентября, прямые рейсы из Индии могут приземляться в Канаде с дополнительными мерами общественного здравоохранения.

"Путешественники должны иметь доказательство отрицательного молекулярного теста на COVID-19 из утвержденной лаборатории Genestrings в аэропорту Дели, взятого в течение 18 часов после запланированного вылета их прямого рейса в Канаду", - говорится в сообщении.

Отметим, что Канада запретила все прямые рейсы в Индию и из нее еще в апреле, когда в Индии была волна COVID-19. После этого дата возобновления авиарейсов неоднократно переносилась.

Напомним, что Индия возобновляет экспорт вакцин от коронавируса в другие страны. Запрет действовал полгода.

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