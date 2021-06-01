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В Канаде разрешат смешивать вакцины от COVID-19

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Оттава, Вторник 01 июня 2021 19:46
В Канаде разрешат смешивать вакцины от COVID-19 Фото: в Канаде разрешат смешивать вакцины от COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации (NACI) разрешит комбинировать при вакцинации препарат AstraZeneca с вакцинами Pfizer и Moderna. Ожидается, что решение комитет может озвучить в ближайшее время.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники.

В частности, жители Канады, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca, могут сделать второй укол препаратами Pfizer и Moderna без каких-либо опасений за свое здоровье.

Издание отмечает, что обновленное руководство NACI основано на результатах исследований, проведенных в Испании и Великобритании, которые показали, что смешивание и сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer является безопасным и эффективным для профилактики COVID-19.

Данная рекомендация окажет существенное влияние на распространение вакцин в Канаде. В действующих рекомендациях NACI говорится, что серия прививок, начатая с AstraZeneca, должна быть продолжена той же вакциной, а вакцины с мРНК должны использоваться как взаимозаменяемые только в том случае, если первая доза недоступна или неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Британии разрешат делать прививки разными вакцинами, однако лишь в редких случаях.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавируса.

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