В Канаде разрешат смешивать вакцины от COVID-19

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации (NACI) разрешит комбинировать при вакцинации препарат AstraZeneca с вакцинами Pfizer и Moderna. Ожидается, что решение комитет может озвучить в ближайшее время.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники.

В частности, жители Канады, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca, могут сделать второй укол препаратами Pfizer и Moderna без каких-либо опасений за свое здоровье.

Издание отмечает, что обновленное руководство NACI основано на результатах исследований, проведенных в Испании и Великобритании, которые показали, что смешивание и сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer является безопасным и эффективным для профилактики COVID-19.

Данная рекомендация окажет существенное влияние на распространение вакцин в Канаде. В действующих рекомендациях NACI говорится, что серия прививок, начатая с AstraZeneca, должна быть продолжена той же вакциной, а вакцины с мРНК должны использоваться как взаимозаменяемые только в том случае, если первая доза недоступна или неизвестна.