UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Канаде разрешат смешивать вакцины от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации (NACI) разрешит комбинировать при вакцинации препарат AstraZeneca с вакцинами Pfizer и Moderna. Ожидается, что решение комитет может озвучить в ближайшее время.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники.

В частности, жители Канады, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca, могут сделать второй укол препаратами Pfizer и Moderna без каких-либо опасений за свое здоровье.

Издание отмечает, что обновленное руководство NACI основано на результатах исследований, проведенных в Испании и Великобритании, которые показали, что смешивание и сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer является безопасным и эффективным для профилактики COVID-19.

Данная рекомендация окажет существенное влияние на распространение вакцин в Канаде. В действующих рекомендациях NACI говорится, что серия прививок, начатая с AstraZeneca, должна быть продолжена той же вакциной, а вакцины с мРНК должны использоваться как взаимозаменяемые только в том случае, если первая доза недоступна или неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Британии разрешат делать прививки разными вакцинами, однако лишь в редких случаях.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КанадаВакцина от коронавирусавакцинацияКоронавирус