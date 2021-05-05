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В Канаде зафиксировали вторую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Автор: Андрей Василюк

Канадская провинция Альберта сообщила о смерти от образования тромбов 50-летней женщины, которая ранее получила прививку вакциной против COVID - 19 компании AstraZeneca. В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти в Канаде пациента после получения вакцины AstraZeneca.

Об этом заявила главный санврач провинции Дина Хиншоу, передает Reuters.

Канада сообщила о минимум пяти случаях образования тромбов после иммунизации вакциной AstraZeneca, но работники здравоохранения считают, что преимущества препарата все же превышают потенциальные риски.

Случай женщины в Альберте - это второй случай образования тромбов и единственная смерть в провинции после ведения более 253 000 доз препарата AstraZeneca, уточнила Хиншоу.

"Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риски смерти или страдания от других тяжелых последствий COVID-19 остаются намного больше, чем риск после вакцины AstraZeneca", - сказала Хиншоу.

В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 243 242 случая коронавируса и 24 342 смерти.

В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти пациента в Канаде после получения вакцины AstraZeneca.

Напомним, ранее в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

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