В Канаде зафиксировали вторую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Канадская провинция Альберта сообщила о смерти от образования тромбов 50-летней женщины, которая ранее получила прививку вакциной против COVID - 19 компании AstraZeneca. В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти в Канаде пациента после получения вакцины AstraZeneca.
Об этом заявила главный санврач провинции Дина Хиншоу, передает Reuters.
Канада сообщила о минимум пяти случаях образования тромбов после иммунизации вакциной AstraZeneca, но работники здравоохранения считают, что преимущества препарата все же превышают потенциальные риски.
Случай женщины в Альберте - это второй случай образования тромбов и единственная смерть в провинции после ведения более 253 000 доз препарата AstraZeneca, уточнила Хиншоу.
"Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риски смерти или страдания от других тяжелых последствий COVID-19 остаются намного больше, чем риск после вакцины AstraZeneca", - сказала Хиншоу.
В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 243 242 случая коронавируса и 24 342 смерти.
В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти пациента в Канаде после получения вакцины AstraZeneca.
Напомним, ранее в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.