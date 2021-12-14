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Канадцев предупредили о росте вспышек "Омикрона": офисы закрываются, бары ограничили

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Канада, Вторник 14 декабря 2021 03:47
Канадцев предупредили о росте вспышек "Омикрона": офисы закрываются, бары ограничили Фото: в Канаде закрываются офисы и бары из-за штамма "Омикрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителей Канады предупредили о росте случаев заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон". Из-за этого офисы отправляют сотрудников работать из дома, а бары и другие заведения ограничивают в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В самой густонаселенной провинции Онтарио произошла вспышка коронавируса. В понедельник там сообщили о 1536 случаях COVID-19, 80 из них - случаи заболеваемости штаммом "Омикрон". Это пробудило власти приостановить ослабление ограничений, которые планировалось в преддверии курортного сезона.

Вспышка коронавируса в Онтарио привела к тому, что правительственным служащим приказали вернуться к работе из дома. Ограничение будет актуальным, по крайней мере, до начала февраля. Другие регионы решили последовать также этому примеру.

Столица провинции Торонто также заявила, что ее сотрудники будут продолжать работать удаленно в соответствии с новыми указаниями официальных органов здравоохранения.

Bank of Nova Scotia, третий по величине кредитор Канады, базирующийся в Торонто, также решил приостановить предыдущий план по возвращению сотрудников, работающих удаленно.

В городе Кингстон (Онтарио) власти наложили ограничения на борьбу с инфекциями, вызываемыми "Омикроном". Они заявили, что теперь бары и рестораны будут работать до 22.00 часов, также запретили собираться большим компаниям (более 5 человек).

Напомним, что в Норвегии также ввели ограничения из-за штамма "Омикрон". Там запретили продавать алкоголь.

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