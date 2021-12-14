ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канадців попередили про зростання спалахів "Омікрона": офіси закриваються, бари обмежили

Новость на русском →
Канада, Вівторок 14 грудня 2021 03:47
Канадців попередили про зростання спалахів "Омікрона": офіси закриваються, бари обмежили Фото: у Канаді закриваються офіси і бари через штам "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителів Канади попередили про зростання випадків захворюваності штамом коронавірусу "Омікрон". Через це офіси відправляють співробітників працювати з дому, а бари та інші заклади обмежують в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У найбільш густонаселеній провінції Онтаріо стався спалах коронавірусу. У понеділок там повідомили про 1536 випадків COVID-19, 80 з них - випадки захворюваності штамом "Омікрон". Це пробудило владу призупинити ослаблення обмежень, які планувалося напередодні курортного сезону.

Спалах коронавірусу в Онтаріо призвів до того, що урядовим службовцям наказали повернутися до роботи з дому. Обмеження буде актуальним, принаймні, до початку лютого. Інші регіони вирішили наслідувати також цей приклад.

Столиця провінції Торонто також заявила, що її співробітники будуть продовжувати працювати дистанційно відповідно до нових вказівок офіційних органів охорони здоров'я.

Bank of Nova Scotia, третій за величиною кредитор Канади, базується в Торонто, також вирішив призупинити попередній план по поверненню співробітників, що працюють віддалено.

У місті Кінгстон (Онтаріо влада наклала обмеження на боротьбу з інфекціями, що викликаються "Омікроном". Вони заявили, що тепер бари і ресторани будуть працювати до 22.00 годин, також заборонили збиратися великим компаніям (понад 5 осіб).

Нагадаємо, що у Норвегії також ввели обмеження через штам "Омікрон". Там заборонили продавати алкоголь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус