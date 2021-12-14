Канадців попередили про зростання спалахів "Омікрона": офіси закриваються, бари обмежили

Жителів Канади попередили про зростання випадків захворюваності штамом коронавірусу " Омікрон ". Через це офіси відправляють співробітників працювати з дому, а бари та інші заклади обмежують в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У найбільш густонаселеній провінції Онтаріо стався спалах коронавірусу. У понеділок там повідомили про 1536 випадків COVID-19, 80 з них - випадки захворюваності штамом "Омікрон". Це пробудило владу призупинити ослаблення обмежень, які планувалося напередодні курортного сезону.

Спалах коронавірусу в Онтаріо призвів до того, що урядовим службовцям наказали повернутися до роботи з дому. Обмеження буде актуальним, принаймні, до початку лютого. Інші регіони вирішили наслідувати також цей приклад.

Столиця провінції Торонто також заявила, що її співробітники будуть продовжувати працювати дистанційно відповідно до нових вказівок офіційних органів охорони здоров'я.

Bank of Nova Scotia , третій за величиною кредитор Канади, базується в Торонто , також вирішив призупинити попередній план по поверненню співробітників, що працюють віддалено.