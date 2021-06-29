Канадцы разрабатывают COVID-вакцину в съедобных полосках

Как отмечает издание, ученым удалось стабилизировать белок с вакцины при температуре 40 градусов по шкале Цельсия, впрочем, чтобы сохранить ее эффективность, препарат необходимо охладить до еще более низкой температуры.

Разработчики убеждены в том, что съедобные полоски можно будет использовать не только, как вакцину от COVID-19, но и как препарат от других заболеваний.

"60% или даже больше стран мира - теплые: Африка, Мексика. Подумайте обо всех странах, у которых нет логистических возможностей Северной Америки. В эти полоски можно поместить вакцину от COVID, лихорадки денге или даже гриппа и отправить их в страны без надлежащей инфраструктуры с наименьшими затратами", - отметил глава компании Rapid Dose Therapeutics Марк Упсдел.

Известно, что ученые завершили первичные исследования на животных и подтвердили эффективность революционной технологии. Отныне разработчики планируют перейти к следующему этапу эксперимента, чтобы проверить, удастся ли им получить необходимую иммунную реакцию в случае добавления спаечного белка коронавируса до этих полосок.